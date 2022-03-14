Российским компаниям разрешили отклониться от проектов годовой добычи ископаемых

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство разрешило российским недропользователям в 2022 году отклонение фактической годовой добычи полезных ископаемых от проекта. Такое постановление опубликовано на портале правовой информации.

"Допускается по письменному уведомлению пользователей недр отклонение фактической годовой добычи полезных ископаемых по месторождению от проектной величины, утвержденной в техническом проекте разработки месторождений полезных ископаемых, без внесения изменений в технический проект", - говорится в документе.

Также допускается превышение отклонений по объемам и видам работ от проектной документации без внесения изменений в проект.

Кроме того, правительство разрешило в течение 2022 года приостанавливать право пользования недрами на срок до двух лет по заявке компании в орган, выдавший лицензию.

Еще чиновники разрешили в 2022 году продлить на год срок устранения нарушений в недропользовании. Кроме того, допускается проведение выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без предоставления лесных участков, без установления сервитута на основании разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда.