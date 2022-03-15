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Зарубежные производители лекарств сохранят поставки препаратов в Санкт-Петербург

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Зарубежные производители лекарственных препаратов собираются сохранить поставки лекарственных препаратов в Россию, в частности, в Санкт-Петербург, заявил в понедельник председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Ни один их производителей лекарственных препаратов, в том числе те, которые локализованы в западных странах не информировали нас о том, что будут прекращены поставки. Наоборот, они говорили о том, что сохранят поставки лекарственных препаратов всей номенклатуры и в Санкт-Петербург, и в Российскую Федерацию", - сказал чиновник в эфире городского телеканала "Санкт-Петербург".

По его словам, возможный дефицит препаратов в аптеках может быть связан с логистикой. "Если будут возникать какие-то сложности, то это может происходить с теми препаратами, которые торгуются в рознице, и исключительно связано с перераспределением и какими-то логистическими настройками", - отметил Лисовец.

Он признал, что импортные инсулины исчезли из аптек, однако в ближайшие два дня они должны появиться.

"У нас основной ассортимент инсулинов в достаточном количестве имелся и вчера, и имеется сегодня. В данном случае речь может идти о двух позициях - это "НовоМикс", "Апидра", которые действительно были в дефектуре (отсутствовали - ИФ) в течение короткого времени на прошлой-текущей неделе. Но сейчас эти поставки уже состоялись в Санкт-Петербург. Завтра будут оформлены документы. И я рассчитываю, что завтра-послезавтра эти инсулины появятся на полках "Петербургских аптек", - сказал глава комитета.

Он напомнил, что сеть "Петербургские аптеки" реализует препараты льготным категориям.

Лисовец отметил, что также его ведомство в курсе дефицита препарата для лечения заболеваний щитовидной железы "Эутирокс". По словам чиновника, отсутствие этого лекарства в аптеках связано с тем, что многие его закупили впрок.

"Ситуация, которую мы видели с "Эутироксом", вызвана не с тем, что препарат отсутствует на складах в Российской Федерации, а вследствие ажиотажного спроса, опасений наших болеющих жителей . Они купили сверх месячной, многомесячной (нормы - ИФ)... удовлетворили свою потребность. Это, естественно, привело к тому, что кто-то не смог приобрести этот препарат в необходимые сроки ", - сказал руководитель.

Чиновник пообещал, что "Эутирокс" будет закуплен в объемах не меньше, чем в прошлом году. По мнению руководителя, закупать впрок не имеет смысла. "Точно так же сегодня этот препарат поступил в аптеки двух сетей - "Фиалка" и "Алоэ". До конца текущей недели он будет поступать на прилавки и других наших аптек", - отметил Лисовец.

Председатель комитета напомнил, что закупка лекарств для пациентов с сахарными диабетом, с онкологическими и ревматоидными заболеваниями осуществляется в декабре, в крайнем случае - январе. Чиновник отметил, что городское правительство на этот год выделило на 2,5 млрд рублей больше на закупку препаратов для льготных категорий.

"Мы, могу сказать, уже имеем сейчас у себя достаточные товарные запасы по 99,9 (процента - ИФ) позиций. Поэтому не предвидим никакие сложности в ближайшие месяцы. За это время, я рассчитываю, все те логистические цепочки, которые должны сформироваться, позволят нам уже приобретать лекарственные препараты, может быть, и по слегка возросшей цене... Но, повторяю, денег нам выделяется достаточно", - сказал Лисовец.

Ранее Государственная Дума приняла правительственный закон, позволяющий импортировать в Россию лекарства в иностранных упаковках по упрощенной процедуре в случае, если возникнет риск дефицита препарата в аптеках.

Также закон устанавливает, что иностранные производители лекарств и импортеры не вправе приостанавливать производство или прекращать ввоз в Россию своей продукции из-за введения санкций без предварительного извещения Минздрава России минимум за полгода. Цель нормы, следует из документа, заключается в том, чтобы не допустить дефектуры (дефицита лекарств в аптеках).

Санкт-Петербург Дмитрий Лисовец

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