Жителя Приморья оштрафовали на 80 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке оштрафовал местного жителя за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщила во вторник пресс-служба управления МВД Приморского края.

"Советский суд города Владивостока рассмотрел собранные сотрудниками полиции материалы и назначил нарушителю административный штраф в размере 80 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По данным краевого УМВД, 27-летний житель Владивостока в социальных сетях и в популярных мессенджерах призывал граждан к участию в несогласованном митинге против действий Вооруженных Сил РФ за рубежом.

Гражданина доставили в отдел полиции, где он признал свою вину. В отношении задержанного составили административный протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).