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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:25

Военные сборы резервистов начались на Дальнем Востоке

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Полевые сборы с гражданами, пребывающими в мобилизационном резерве, начались во вторник на полигонах Восточного военного округа (ВВО).

"Практические тренировки с военнослужащими запаса, которые заключили контракт на пребывание в мобилизационном людском резерве проходят с 15 по 17 марта. Резервистам предстоит выполнить стрельбы из стрелкового вооружения, изучить боевые возможности современного вооружения и боевой техники, получить основные навыки, которые будут необходимы для организации охраны и обороны объектов военного и государственного назначения", - сообщает во вторник пресс-служба ВВО.

Отличительной особенностью сборов является введение в программу выполнения огневых задач с помощью минометных комплексов. Кроме этого, резервисты продолжат совершенствование навыков в управлении колесной и бронированной гусеничной техникой.

Основной задачей боевой подготовки резервистов является восстановление знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения своих функциональных обязанностей в рамках пребывания в мобилизационном людском резерве.

Восточный военный округ

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