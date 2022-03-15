В ДТП скорой помощи и микроавтобуса в Екатеринбурге пострадали четверо

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Академическом районе Екатеринбурга в понедельник вечером столкнулись машгина скорой помощи и микроавтобус Fiat Ducato, сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД. Пострадали четыре человека - оба водителя и два пассажира.

Пассажиры с травмами находятся в городской больнице № 23. Водители от госпитализации отказались.

По предварительным данным ГИБДД, водитель скорой ехал со включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом и допустил столкновение с Fiat Ducato.