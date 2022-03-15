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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:20

ЕР предложит признать участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму будет внесен совместный с Минобороны законопроект о признании участников военной спецоперации на Украине ветеранами боевых действий, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Документ разрабатывается совместно с Минобороны РФ. Такое решение даст военнослужащим право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие преимущества", - говорится в сообщении партии со ссылкой на Турчака во вторник.

Турчак отметил, что в спецоперации на Украине участвуют десятки тысяч военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ, и Росгвардии.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.

Украина Минобороны РФ Единая Россия

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