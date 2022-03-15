Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Минобороны РФ сообщило о масштабной гуманитарной операции в Мариуполе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с понедельника Россия проводит гуманитарную операцию в Мариуполе.

"Со вчерашнего дня Российской Федерацией проводится беспрецедентная по своим масштабам гуманитарная операция в Мариуполе. Российская Федерация продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства", - заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев на брифинге во вторник.

"Для оказания гуманитарной помощи мирным жителям Мариуполя доставлено уже более 450 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, в том числе сегодня - 225 тонн", - заявил он.

По его словам, "осуществляется безопасная эвакуация мариупольцев по открытым гуманитарным коридорам из разблокированного города".

"Сегодня с 10 часов утра, исключительно в гуманных целях, Российская Федерация уже в двенадцатый раз предоставила гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному - через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Вооруженные силы России неукоснительно соблюдают введенные "режимы тишины", - сказал Мизинцев.

Россия предложила Украине десять маршрутов эвакуации людей, Киев согласовал только три, сообщил Мизинцев. По его словам, российская сторона ежедневно согласовывает все предлагаемые Киевом дополнительные гуманитарные коридоры и на всех этих маршрутах российские военные неукоснительно соблюдают "режим тишины".

В Минобороны России отмечают, что армия Украины использует "режимы тишины" для "активного перемещения вооружения и военной техники, восстановления боеспособности техники, пополнения материальных запасов".

"Желания мирных граждан эвакуироваться в безопасные районы в северном и восточном направлениях на территорию России попросту игнорируются, а все попытки это сделать блокируются отрядами территориальной обороны и подразделениями ВСУ", - сказал Мизинцев.

"Исключительно в гуманных целях, российские военнослужащие не только не препятствуют, но и призывают украинцев воспользоваться любыми удобными для них путями выхода в безопасные места, включая и те маршруты, которые проходят через подконтрольные Киеву территории", - сказал представитель Минобороны РФ.

"Киевская власть, напротив, продолжает принуждать людей оставаться в своих домах и допускает эвакуацию лишь в западные районы Украины или соседние страны Европы, намеренно не оповещая гражданское население о возможности эвакуации в Российскую Федерацию", - сказал Мизинцев.

За сутки почти 11,5 тыс. жителей Украины выразили желание эвакуироваться в Россию, заявил Мизинцев.

"Всего их в нашей базе данных уже 2 млн 678 тыс. 069 с конкретными фамилиями и адресами из практически двух тысяч населенных пунктов Украины", - сообщил начальник НЦУО РФ.

Хроника 24 февраля – 15 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ Михаил Мизинцев

Новости

Сотрудница "Первого канала" Овсянникова оштрафована на 30 тыс. рублей

Слуцкий заявил, что Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека

Москва объявила о санкциях против премьера, глав МИД и Минобороны Канады

Россия приняла решение о выходе из Совета Европы

Эксперты сообщают об обвале российского рынка грузовых авиаперевозок из-за санкций. Обзор

Эксперты сообщают об обвале российского рынка грузовых авиаперевозок из-за санкций. Обзор

Правительство РФ приостановит соглашение с Бермудами по надзору за самолетами

Правительство РФ приостановит соглашение с Бермудами по надзору за самолетами

Байден и Блинкен попали под персональные санкции со стороны России

Байден и Блинкен попали под персональные санкции со стороны России

"Мираторг" готов в 8 раз увеличить производство кормов для домашних животных

"Мираторг" готов в 8 раз увеличить производство кормов для домашних животных

Пионер среди мировых юрфирм на российском рынке Baker McKenzie покидает его

В России продолжат работу по блокированию сервисов VPN

В России продолжат работу по блокированию сервисов VPN
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код