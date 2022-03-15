Минобороны РФ сообщило о масштабной гуманитарной операции в Мариуполе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с понедельника Россия проводит гуманитарную операцию в Мариуполе.

"Со вчерашнего дня Российской Федерацией проводится беспрецедентная по своим масштабам гуманитарная операция в Мариуполе. Российская Федерация продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства", - заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев на брифинге во вторник.

"Для оказания гуманитарной помощи мирным жителям Мариуполя доставлено уже более 450 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, в том числе сегодня - 225 тонн", - заявил он.

По его словам, "осуществляется безопасная эвакуация мариупольцев по открытым гуманитарным коридорам из разблокированного города".

"Сегодня с 10 часов утра, исключительно в гуманных целях, Российская Федерация уже в двенадцатый раз предоставила гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному - через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Вооруженные силы России неукоснительно соблюдают введенные "режимы тишины", - сказал Мизинцев.

Россия предложила Украине десять маршрутов эвакуации людей, Киев согласовал только три, сообщил Мизинцев. По его словам, российская сторона ежедневно согласовывает все предлагаемые Киевом дополнительные гуманитарные коридоры и на всех этих маршрутах российские военные неукоснительно соблюдают "режим тишины".

В Минобороны России отмечают, что армия Украины использует "режимы тишины" для "активного перемещения вооружения и военной техники, восстановления боеспособности техники, пополнения материальных запасов".

"Желания мирных граждан эвакуироваться в безопасные районы в северном и восточном направлениях на территорию России попросту игнорируются, а все попытки это сделать блокируются отрядами территориальной обороны и подразделениями ВСУ", - сказал Мизинцев.

"Исключительно в гуманных целях, российские военнослужащие не только не препятствуют, но и призывают украинцев воспользоваться любыми удобными для них путями выхода в безопасные места, включая и те маршруты, которые проходят через подконтрольные Киеву территории", - сказал представитель Минобороны РФ.

"Киевская власть, напротив, продолжает принуждать людей оставаться в своих домах и допускает эвакуацию лишь в западные районы Украины или соседние страны Европы, намеренно не оповещая гражданское население о возможности эвакуации в Российскую Федерацию", - сказал Мизинцев.

За сутки почти 11,5 тыс. жителей Украины выразили желание эвакуироваться в Россию, заявил Мизинцев.

"Всего их в нашей базе данных уже 2 млн 678 тыс. 069 с конкретными фамилиями и адресами из практически двух тысяч населенных пунктов Украины", - сообщил начальник НЦУО РФ.