Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Президент России и глава Евросовета обсудили ситуацию на Украине

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России обратил особое внимание, что руководство Евросоюза, публично оценивая происходящее, проигнорировало вчерашнюю преступную и бесчеловечную акцию украинских военных - ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведший к многочисленным жертвам среди гражданского населения", - отмечает пресс-служба.

По ее информации, "Путин изложил принципиальные оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей по выработке договоренностей с учетом известных российских требований".

"При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок", - говорится в сообщении.

Владимир Путин Шарль Мишель

Новости

Сотрудница "Первого канала" Овсянникова оштрафована на 30 тыс. рублей

Слуцкий заявил, что Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека

Москва объявила о санкциях против премьера, глав МИД и Минобороны Канады

Москва объявила о санкциях против премьера, глав МИД и Минобороны Канады

Россия приняла решение о выходе из Совета Европы

Эксперты сообщают об обвале российского рынка грузовых авиаперевозок из-за санкций. Обзор

Эксперты сообщают об обвале российского рынка грузовых авиаперевозок из-за санкций. Обзор

Правительство РФ приостановит соглашение с Бермудами по надзору за самолетами

Правительство РФ приостановит соглашение с Бермудами по надзору за самолетами

Байден и Блинкен попали под персональные санкции со стороны России

Байден и Блинкен попали под персональные санкции со стороны России

"Мираторг" готов в 8 раз увеличить производство кормов для домашних животных

"Мираторг" готов в 8 раз увеличить производство кормов для домашних животных

Пионер среди мировых юрфирм на российском рынке Baker McKenzie покидает его

В России продолжат работу по блокированию сервисов VPN

В России продолжат работу по блокированию сервисов VPN
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код