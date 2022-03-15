Президент России и глава Евросовета обсудили ситуацию на Украине

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России обратил особое внимание, что руководство Евросоюза, публично оценивая происходящее, проигнорировало вчерашнюю преступную и бесчеловечную акцию украинских военных - ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведший к многочисленным жертвам среди гражданского населения", - отмечает пресс-служба.

По ее информации, "Путин изложил принципиальные оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей по выработке договоренностей с учетом известных российских требований".

"При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок", - говорится в сообщении.