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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:15

В Красноярске вновь эвакуировали торговый центр "Комсомолл"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Красноярске утром 16 марта эвакуировали персонал и посетителей из торгового центра "Комсомолл", сообщили "Интерфаксу" в администрации центра.

Людей уже вывели на улицу. Сейчас на месте работает полиция.

По информации очевидцев в соцсетях, в торговый центр вновь поступило сообщение о минировании.

В пресс-службе главного управления МВД по краю сообщили, что здание обследовали, подозрительных предметов не обнаружено.

Как сообщалось, торговый центр "Комсомолл" в Красноярске уже эвакуировали 2 и 4 марта из-за сообщений о минировании. Они оказались ложными. В пресс-службе ГУ МВД по краю тогда сообщили, что опасных предметов в здании обнаружено не было.

Красноярск

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