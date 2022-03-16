В России за сутки с коронавирусом госпитализированы почти 6 тыс. человек

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в России 5 945 человек был госпитализирован с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Количество госпитализаций за сутки снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 18,3%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 20 субъектах РФ. Снижение количества госпитализаций отмечено в 64 регионах, ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ, уточнили в оперштабе.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 36 519 случаев. По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев COVID-19 снизилось на 159. Снижение суточного прироста новых случаев отмечается 14 дней подряд.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 576 человек, накануне сообщалось о 558 скончавшихся.

Выздоровели за сутки 118 009 человек, или на 0,3% меньше по сравнению с 15 марта.