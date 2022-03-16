Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:29

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы почти 6 тыс. человек

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в России 5 945 человек был госпитализирован с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Количество госпитализаций за сутки снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 18,3%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 20 субъектах РФ. Снижение количества госпитализаций отмечено в 64 регионах, ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ, уточнили в оперштабе.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 36 519 случаев. По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев COVID-19 снизилось на 159. Снижение суточного прироста новых случаев отмечается 14 дней подряд.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 576 человек, накануне сообщалось о 558 скончавшихся.

Выздоровели за сутки 118 009 человек, или на 0,3% меньше по сравнению с 15 марта.

Хроника 09 января 2020 года – 16 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус

Новости

Мединский заявил, что РФ выступает за превращение Украины в мирную и нейтральную страну

Военная операция на Украине

Лавров увидел надежду на компромисс в переговорах с Украиной

Лавров увидел надежду на компромисс в переговорах с Украиной

Сайт "Кавказского узла" заблокирован в РФ

ФНС предложила новые варианты для покидающих РФ компаний с иностранным участием

ФНС предложила новые варианты для покидающих РФ компаний с иностранным участием

В РФ подготовят меры поддержки авиапредприятий с учетом опыта "ковидного" 2020 г.

Минцифры предложило обнулить таможенную пошлину на ввоз электроники

Минцифры предложило обнулить таможенную пошлину на ввоз электроники

YouTube заблокировал православный телеканал "Спас"

Wildberries начал внутреннее расследование сбоя в работе сайта и приложений

Мурашко предупредил о шансах "стелс-омикрона" стать преобладающим штаммом

Мурашко предупредил о шансах "стелс-омикрона" стать преобладающим штаммом

"Коммерсантъ" сообщил о подготовке "Интер РАО" к делистингу с "Мосбиржи"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код