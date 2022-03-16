Самолет экстренно сел в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании S7 рейса "Новосибирск - Иркутск" экстренно приземлился в аэропорту Красноярска из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Человеку стало плохо на борту, изначально было подозрение на эпилепсию. Самолет приземлился, пассажира осмотрели медики. Оказалось, что причина - пониженное давление. Пассажира привели в чувства, он улетел этим же рейсом", - сообщил агентству представитель пресс-службы.

Собеседник также добавил, что инцидент произошел в 7 часов утра по местному времени (03:00 по Москве). Самолет летел из Новосибирска в Иркутск.