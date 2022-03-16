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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

Песков охарактеризовал эмоциональное состояние Путина как "в норме"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Эмоциональное состояние президента РФ Владимира Путина в норме, но рабочий день у него крайне ненормированный, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Рабочий день у президента в полном смысле этого слова, есть такое понятие "ненормированный рабочий день", вот у него он крайне ненормированный рабочий день", - сказал Песков журналистам.

Фиксированного часа окончания его рабочего дня нет, добавил он. "В любом случае с утра и до поздней ночи", - сказал Песков.

На вопрос об эмоциональном состоянии президента Песков ответил: "Эмоциональное состояние в норме".

Дмитрий Песков Владимир Путин

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