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На продавшего отравившимся студентам алкоголь в Казани завели второе дело

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Второе уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, продавшего алкоголь отравившимся метанолом студентам в Казани, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.173.1 УК РФ (розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенная в крупном размере).

По версии следствия, в течении 8 лет подозреваемый приобретал у неустановленных лиц спирт, который в дальнейшем продавал в Казани. В том числе и одному из потерпевших.

Однако, по предварительным данным, молодые люди выпили не купленный у фигуранта напиток, а иную жидкость, содержащую метанол. Предположительно, они по ошибке достали из багажника не ту емкость: вместо бутыли со спиртосодержащей продукцией взяли бутыль с незамерзающей автомобильной жидкостью.

16 ноября в городскую клиническую больницу N7 Казани поступили 13 молодых людей 1999-2003 г.р. с отравлением метанолом. Позже число госпитализированных выросло до 15. Еще две девушки обратились за медицинской помощью - одна - в Башкирии, вторая - в Москве. 19 ноября одна из пострадавших от отравления скончалась в больнице.

После массового отравления студентов в Казани полицейские установили и задержали не только гражданина, у которого была приобретена спиртосодержащая жидкость, но и всю цепочку сбытчиков. Выяснилось, что подобным противоправным деянием занимались четыре казанца. По предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено.

Татарстан Казань

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