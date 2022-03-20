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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:45

В России за сутки госпитализировали 2 551 пациента с коронавирусом

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - За сутки в России в больницы попал 2 551 пациент с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 31 035 случаев, что почти на 1,9 тыс. меньше, чем днем ранее. Снижение суточного прироста новых случаев отмечается 18 дней подряд.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Москве коронавирус за сутки выявили у 928 человек, госпитализировали 116 жителей города. В Петербурге зарегистрировали 1 398 новых случаев заражения, в Подмосковье - 675.

Скончались от коронавируса 434 пациента. Выздоровели за сутки 74 675 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 582 тыс. 692 случая коронавирусной инфекции, 364 492 умерших и 16 млн 209 тыс. 942 выписанных.

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