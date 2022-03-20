Трое оренбуржцев скончались из-за суррогатного алкоголя

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Следователи задержали предпринимателя, продавшего контрафактный алкоголь четырем жителям Оренбургской области, трое из которых скончались, сообщает в воскресенье СУ СКР по Оренбургской области.

По данным следствия, четверо жителей села Зеленодольск употребили спиртосодержащую жидкость, вследствие чего 19 и 20 марта трое из них погибли, еще одна женщина была госпитализирована.

Как считают следователи, причиной смерти пострадавших стало токсическое действие метанола.

Следователи установили 47-летнего индивидуального предпринимателя, продавшего потерпевшим спиртосодержащую жидкость. В настоящее время с его участием производятся следственные действия.

Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц).

Прокуратура Оренбургской области сообщает, что ведомство взяло под контроль расследования уголовного дела.

В октябре 2021 года в городе Орске Оренбургской области сотрудники правоохранительных органов выявили склады с метилсодержащей продукцией, от которой пострадали 64 жителя в семи населенных пунктах, 34 из них скончались. Обвинение по уголовному делу о незаконном производстве алкогольной продукции было предъявлено 18 фигурантам.