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По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье обвиняются 18 человек

По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье обвиняются 18 человек
Расследование дела об отравлении алкоголем в Оренбургской области
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Обвинение по делу о массовом отравлении жителей Оренбургской области из-за употребления суррогатного алкоголя предъявлено 18 гражданам, сообщается на сайте СКР в пятницу.

"В зависимости от роли каждого предъявлено обвинение 18 лицам по ст. 238, 171.1, 171.3 УК РФ (производство, хранение и реализация товара, не отвечающего требованиям безопасности, без маркировки, незаконное производство алкогольной продукции)", - говорится в сообщении.

По данным СКР, с 6 по 18 октября 2021 года после употребления суррогата пострадали 64 жителя в семи населенных пунктах Оренбургской области, 34 из них скончались.

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В отношении троих фигурантов дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий, остальные заключены под стражу.

В рамках расследования дела установлены складские помещения в городе Орске, где метилсодержащая продукция разливалась и хранилась, а также все торговые точки, где она реализовывалась потерпевшим.

"В ходе обысков по местам хранения, розлива и реализации указанной продукции изъяты 11 бочек с метиловым спиртом емкостью по 216 литров каждая, более 1600 стеклянных и полимерных бутылок емкостью 0,5 литра со спиртосодержащей продукцией без маркировки, а также пустая тара", - сообщает СКР.

В настоящее время проверяются организации, продающие суррогат оптом, а также "действия сотрудников контролирующих и правоохранительных органов".

О первых отравившихся суррогатным алкоголем жителях Оренбуржья стало известно 7 октября. Анализы показали наличие в их организме чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в 3-5 раз выше смертельной дозы.

По данным полиции, изготовители суррогата приобрели один из видов технического спирта в Уфе.

СКР Оренбургская область

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