Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:39

Глава Севастополя сообщил о гибели замкомандующего Черноморским флотом РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Заместитель командующего Черноморским флотом России капитан 1 ранга Андрей Палий погиб в ходе военной операции на Украине, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Я дружил с Андреем Николаевичем, он был очень открытым и порядочным человеком. Настоящий офицер из военной династии. Все, кто хоть раз общался с ним, навсегда запомнят его отзывчивость. Он пользовался большим авторитетом на флоте, понимающий и слышащий, умел найти подход к любому человеку", - сообщил Развожаев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в воскресенье.

По словам губернатора, Палий погиб в боях за Мариуполь.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины, город с почти полумиллионным населением в Донецкой области Украины.

Российские военные на этой неделе сообщали о боях в центре Мариуполя. 11 марта Минобороны РФ сообщало о сужении кольца окружения вокруг Мариуполя подразделениями ДНР. До этого военные РФ сообщали о взятии под контроль в Мариуполе ряда кварталов.

Хроника 24 февраля – 20 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Севастополь Андрей Палий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 20 марта

Авиакомпания AZUR air отменила вывозной рейс из Египта в РФ из-за санкций

Потерявшим с 1 марта работу россиянам расширят доступ к соцконтрактам

Потерявшим с 1 марта работу россиянам расширят доступ к соцконтрактам

В России за сутки госпитализировали 2 551 пациента с коронавирусом

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о новом применении комплексов "Кинжал" в ходе операции на Украине

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 марта

Военная операция на Украине

Зеленский заявил о необходимости мирных переговоров

Что произошло за день: суббота, 19 марта

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 8,6%

Мурашко заявил о стабильности цен на жизненно необходимые препараты в РФ

Мурашко заявил о стабильности цен на жизненно необходимые препараты в РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код