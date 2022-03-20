Глава Севастополя сообщил о гибели замкомандующего Черноморским флотом РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Заместитель командующего Черноморским флотом России капитан 1 ранга Андрей Палий погиб в ходе военной операции на Украине, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Я дружил с Андреем Николаевичем, он был очень открытым и порядочным человеком. Настоящий офицер из военной династии. Все, кто хоть раз общался с ним, навсегда запомнят его отзывчивость. Он пользовался большим авторитетом на флоте, понимающий и слышащий, умел найти подход к любому человеку", - сообщил Развожаев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в воскресенье.

По словам губернатора, Палий погиб в боях за Мариуполь.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины, город с почти полумиллионным населением в Донецкой области Украины.

Российские военные на этой неделе сообщали о боях в центре Мариуполя. 11 марта Минобороны РФ сообщало о сужении кольца окружения вокруг Мариуполя подразделениями ДНР. До этого военные РФ сообщали о взятии под контроль в Мариуполе ряда кварталов.