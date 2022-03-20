В Минобороны РФ заявили о близящемся уничтожении украинского батальона "Донбасс"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Подразделения российских Вооруженных сил завершают разгром националистического батальона "Донбасс", сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"В течение дня продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и во взаимодействии с подразделениями Донецкой республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое", - сказал Конашенков.

По его словам, "уничтожено до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов".

"В настоящее время ведут бой с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск за овладение населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское", - сказал Конашенков.

Силы ДНР ведут бои за овладение населенными пунктами Каменка и Новоселовка Вторая и наступают в направлении населенного пункта Новомихайловка, сообщил Конашенков. Он заявил, что группировка войск ДНР продолжает преследование "отступающих подразделений 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка".

"Уничтожено до 20 человек личного состава, один танк, одна БМП и три автомобиля повышенной проходимости", - заявил Конашенков.

Конашенков сообщил, что ВКС России за сутки уничтожили 89 украинских военных объектов. "Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники", - сказал он.

"Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов", - сообщил представитель Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 214 беспилотных летательных аппаратов, 1 483 танка и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.

По его словам, ликвидировано 150 украинских установок реактивных систем залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии и миномета, 1 279 единиц специальной военной автомобильной техники.