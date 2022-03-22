Генсек ООН увидел "элементы дипломатического прогресса" в ситуации вокруг Украины

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник заявил, что наблюдается определенный дипломатический прогресс в решении кризиса на Украине.

"В то же время мы не должны терять надежду. Исходя из моих контактов с различными действующими лицами, считаю, что элементы дипломатического прогресса наметились по нескольким ключевым вопросам", - приводят западные СМИ слова Гутерриша.

Он отметил, что "рано или поздно придется перейти с поля боя за стол мирных переговоров".

По словам Гутерриша, последствия ситуации на Украине ощущаются во всем мире, в частности, это отражается на быстро растущих ценах на продукты питания. Он предупредил о риске того, что ситуация "перерастет в глобальный голод", в то время как развивающиеся страны и так уже "задыхаются от последствий COVID-19".