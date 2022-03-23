Дума пересоздала комиссию по противодействию иностранному вмешательству

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Государственная дума на заседании в среду приняла постановление о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Комиссию, как и в предыдущем седьмом созыве, вновь возглавит председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Орган образовывается из депутатов на основе принципа пропорционального представительства фракций в Думе. Срок работы комиссии не должен превышать срока полномочий действующего созыва.

К основным задачам комиссии относится изучение и анализ фактов и обстоятельств вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, подготовка предложений о принятии законодательных мер по противодействию такого вмешательства и подготовка предложений по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и СМИ о таких фактах.