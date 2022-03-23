Глава Минтранса прокомментировал идею повысить тарифы за проезд по платным трассам

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU -

Вопрос поднятия тарифов платных автодорог нужно осмыслять, но их содержание требует средств - Савельев

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Предложенное Минтрансом повышение максимальных уровней тарифов за проезд по платным федеральным автодорогам требует осмысления с учетом текущей ситуации, но на содержание этих трасс нужны средства, заявил в Совете Федерации министр транспорта Виталий Савельев.

"Что касается (повышения стоимости - ИФ) проезда (по платным дорогам - ИФ), сейчас ситуация достаточно тяжелая. В этих условиях она на самом деле требует определенного подхода и, может быть, еще раз осмысления ситуации. Но вы видите, что происходит в целом по ситуации с удорожанием материалов - и строительных материалов, и битума на 100%, и металлоконструкций. Ведь дорога - это сложнейшее инженерное сооружение. Чтобы ее поддерживать, мы должны иметь какие-то средства. Потому что эти средства будут использоваться опять же из того же дорожного фонда на развитие", - ответил министр на вопрос сенатора Ивана Абрамова об обоснованности повышения тарифов на платных дорогах.

В октябре 2021 года Минтранс опубликовал проект постановления правительства, в котором предложил увеличить максимальный размер платы за проезд автомобилей по платным федеральным автотрассам и искусственным сооружениям на 40-70%, расширив таким образом возможности для окупаемости дорожных проектов госкомпании "Автодор".

В проекте были прописаны новые максимальные размеры платы за проезд, которые устанавливаются "Автодором" на подотчетных госкомпании платных трассах, а также предельные максимальные размеры платы, которые могут быть установлены в рамках заключаемых "Автодором" концессионных соглашений. Новое постановление должно заменить аналогичное старое (№47), вышедшее в 2016 году.

"Указанным постановлением (№47 - ИФ) максимальный размер платы установлен на уровне 3 рубля за 1 км платного участка для первой тарифной группы в ценах 2015 года, что составляет 3,65 рубля за 1 км в ценах 2021 года. Таким образом, необходимый уровень максимального размера платы составляет - 3,65 х 35,5% = 5 рублей за 1 км в ценах 2021 года", - говорилось в пояснительной записке к проекту.

Максимальный размер платы за проезд по реконструированным и обустроенным "Автодором" федеральным дорогам предлагалось поднять с 3 рублей/км до 5 рублей/км, по искусственным сооружениям (мосты, путепроводы) - с 21 рубля/км до 29 рублей/км соответственно. Аналогичным образом, на уровне почти +70% для участков автодорог и почти +40% для искусственных сооружений, предлагалось повысить максимум стоимости проезда по "государственным" участкам для грузовиков и автобусов: на дорогах - с 9,5 рубля/км до 16,25 рубля/км, на мостах - с 66,5 рубля/км до 91,5 рубля/км.

Повышенные максимальные размеры платы Минтранс хотел закрепить за проезд по новым, построенным "Автодором", участкам автодорог. Так, для легкового автомобиля - в размере 8 рублей/км, для тяжелых трехосных грузовиков и автобусов - 25 рублей/км.

Предельный максимальный размер платы для проезда по дорогам и искусственным сооружениям, созданным или реконструированным в рамках концессионных соглашений, Минтранс намеревался проиндексировать на 40%. В частности, для проезда легковых автомобилей по концессионным дорожным участкам - с 12 рублей/км до 16,5 рубля/км, по мостам - с 84 рублей/км до 115,5 рубля/км. Пределы для проезда грузовиков и автобусов планировалось увеличить с 38,5 рубля/км до 53 рублей/км и с 269 рублей/км до 370 рублей/км соответственно.