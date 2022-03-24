Подавший сигнал бедствия самолет приземлился в Екатеринбурге
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing, подавший сигнал бедствия, благополучно приземлился в Екатеринбурге, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.
"Пассажирский лайнер совершил благополучную посадку", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что командир Boeing 737, следовавшего из Москвы перед посадкой в Екатеринбурге подал сигнал бедствия.
По предварительным данным, причиной сигнала стало анонимное сообщение о якобы минировании самолета.