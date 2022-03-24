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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Подавший сигнал бедствия самолет приземлился в Екатеринбурге

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing, подавший сигнал бедствия, благополучно приземлился в Екатеринбурге, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"Пассажирский лайнер совершил благополучную посадку", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что командир Boeing 737, следовавшего из Москвы перед посадкой в Екатеринбурге подал сигнал бедствия.

По предварительным данным, причиной сигнала стало анонимное сообщение о якобы минировании самолета.

Екатеринбург
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