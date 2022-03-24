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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

Эксперт допустил открытие Китая для туристов из РФ к середине года

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Следующим шагом после отмены ковидных ограничений с Китаем может стать возобновление международного туристского взаимооборота, сообщил директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Думаю, к середине года мы не только увидим первых китайских туристов, но и сами будем иметь возможность полететь в Китай", - сказал он на пресс-коференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге в четверг.

Осауленко отметил, что сейчас начинается активная подготовка к этому процессу, уточнив, что китайская сторона высказывает активную заинтересованность в восстановлении туристического направления.

"Мы видим достаточно серьезную активизацию наших коллег в туристской сфере. Сейчас формируются площадки, на которых в преддверии открытия международного туристского сообщения будут обсуждаться те цели и задачи, которые будут ставиться на этот год, для того, чтобы полноценно и как можно быстрее восстановить турпотоки. Будет обсуждаться реализация всего этого в современных условиях", - отметил он.

Как сообщалось, Россия с 14 марта на взаимной основе возобновила авиасообщение с Китаем и Индонезией. Соответствующее решение принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Турпомощь Китай Александр Осауленко
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