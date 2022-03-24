Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Изюм в Харьковской области

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль город Изюм под Харьковом, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции", - отметил представитель Минобороны РФ.

Конашенков сообщил о нанесении ударов высокоточным оружием по системам ПВО в пригороде Киева. "Вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре "Бук-М1" в населенном пункт Даниловка, южнее Киева, штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск", - сказал он.

Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины, сообщил Конашенков.

"Среди них: два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ. Российскими средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Старая Марковка и Харьков", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 беспилотных летательных аппаратов, 202 зенитных ракетных комплекса, 1572 танка и других боевых бронированных машин, 160 установок реактивной системы залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.