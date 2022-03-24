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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

Плановые проверки бизнеса в РФ будут отменены

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В МВД России анонсировали отмену плановых проверок бизнеса, за исключением затрагивающих вопросы обеспечения безопасности, сообщили в пресс-центре ведомства в четверг.

"Первый заместитель министра (Александр Горовой - ИФ) отметил важность реализации комплекса мер по минимизации административного давления на малый и средний бизнес и в развитие поручений руководства страны дал дополнительное указание отменить все плановые проверки субъектов предпринимательской деятельности, за исключением тех, которые непосредственно затрагивают вопросы обеспечения безопасности", - говорится в сообщении ведомства по итогам оперативного совещания по вопросам работы органов внутренних дел в условиях санкций под руководством Горового.

При этом "все другие проверки подлежат обязательному согласованию с надзорными органами", сообщили в министерстве.

По данным полиции, сотрудники МВД также будут оказывать поддержку ФАС в работе по мониторингу ценообразования.

В министерстве отметили, что "вследствие изменения транспортной логистики в целом по стране органы внутренних дел окажут максимальное содействие компаниям, осуществляющим перевозку сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и комплектующих изделий".

Также будет приостановлена практика привлечения к ответственности за нарушения, связанные с использованием тахографов при перевозках пассажиров внутри городов.

МВД РФ Александр Горовой
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