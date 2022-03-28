Прокуроры намерены пресекать незаконное вмешательство чиновников в деятельность компаний

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России пригрозила уголовным преследованием за незаконное вмешательство чиновников в деятельность коммерческих организаций, в том числе IT-компаний.

"Прокурорам поручено пресекать любое незаконное вмешательство государственных органов в хозяйственную деятельность, в том числе в рамках уголовно-процессуального и административного производства, оперативно-розыскной деятельности", - сообщили в надзорном ведомстве.

Одновременно Генпрокуратура приняла ряд мер "для снижения количества проверок прокуроров низового звена в отношении субъектов предпринимательства".

"Теперь их проведение возможно исключительно с согласия руководителя прокуратуры региона или приравненной к ней специализированной прокуратуры. А в IT-компании любое надзорное мероприятие можно провести, лишь располагая сведениями о грубых нарушениях ею законов, влекущих причинение вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, либо угрозу их причинения, возникновения чрезвычайных ситуаций", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, "в условиях санкционного давления на Россию особую актуальность приобрела задача создания комфортных условий для бизнеса путем избавления его от излишних проверок любых контролирующих структур".

В этих целях генпрокурор Игорь Краснов обязал своих подчиненных обеспечить "своевременную отмену (завершение) контролирующими органами плановых проверок и иных контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которых введен мораторий, а также соблюдение ограничений на проведение внеплановых проверок и контрольных (надзорных) мероприятий, выдачу предписаний".

Под надзором прокуроров оперативно - в течение декады - отменено около 200 тыс. соответствующих мероприятий (из 292 тыс. первоначально запланированных), добавили в Генпрокуратуре.