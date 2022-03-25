"Россия" будет летать в Египет, Израиль и Турцию через транзитный хаб в Сочи
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" запустит прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан, говорится в сообщении компании.
"Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы – Москвы ("Шереметьево"), Санкт-Петербурга и Красноярска", - сказано в сообщении.
Полеты из Сочи по 17 направлениям будут выполняться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на самолетах Superjet 100. Для этого планируется базирование до десяти таких самолетов.
|Направление
|Частота полетов (в неделю)
|Начало полетов
|Страна
|Город
|Армения
|Ереван
|7
|8 апреля
|Египет
|Каир
|7
|7 апреля
|Израиль
|Тель-Авив
|7
|7 апреля
|Казахстан
|Актау
|3
|8 апреля
|Актобе
|3
|7 апреля
|Алма-Ата
|7
|8 апреля
|Атырау
|2
|9 апреля
|Нур-Султан
|7
|7 апреля
|Турция
|Анталья
|14
|7 апреля
|Бодрум
|3
|22 апреля
|Даламан
|2
|22 апреля
|Стамбул
|19
|7 апреля
|Узбекистан
|Бухара
|3
|7 апреля
|Самарканд
|4
|8 апреля
|Ташкент
|7
|8 апреля
|Ургенч
|2
|8 апреля
|Фергана
|3
|7 апреля
"Аэрофлот" продолжит изучать перспективу развития международной программы полетов из Сочи, а также из других городов России", - добавили в компании.
В начале марта "Аэрофлот" отменил все международные перелеты, кроме рейсов в Минск (Белоруссия). Решение последовало за рекомендацией Росавиации: регулятор призвал авиакомпании приостановить полеты за рубеж во избежание арестов самолетов, которые начались после введения санкций Евросоюза против РФ.
Позднее "Аэрофлот" сообщил о возобновлении рейсов в Киргизию, Армению и Азербайджан – все они выполняются на российских лайнерах SSJ100. Также со 2 апреля компания обещала запустить рейсы в Тегеран (Иран) – для перевозки будут использоваться Airbus A321; с 8 апреля – в Коломбо (Шри-Ланка) с использованием Airbus А330