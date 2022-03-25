Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:02

"Россия" будет летать в Египет, Израиль и Турцию через транзитный хаб в Сочи

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" запустит прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан, говорится в сообщении компании.

"Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы – Москвы ("Шереметьево"), Санкт-Петербурга и Красноярска", - сказано в сообщении.

Полеты из Сочи по 17 направлениям будут выполняться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на самолетах Superjet 100. Для этого планируется базирование до десяти таких самолетов.

Направление Частота полетов (в неделю) Начало полетов
Страна Город
Армения Ереван 7 8 апреля
Египет Каир 7 7 апреля
Израиль Тель-Авив 7 7 апреля
Казахстан Актау 3 8 апреля
Актобе 3 7 апреля
Алма-Ата 7 8 апреля
Атырау 2 9 апреля
Нур-Султан 7 7 апреля
Турция Анталья 14 7 апреля
Бодрум 3 22 апреля
Даламан 2 22 апреля
Стамбул 19 7 апреля
Узбекистан Бухара 3 7 апреля
Самарканд 4 8 апреля
Ташкент 7 8 апреля
Ургенч 2 8 апреля
Фергана 3 7 апреля

"Аэрофлот" продолжит изучать перспективу развития международной программы полетов из Сочи, а также из других городов России", - добавили в компании.

В начале марта "Аэрофлот" отменил все международные перелеты, кроме рейсов в Минск (Белоруссия). Решение последовало за рекомендацией Росавиации: регулятор призвал авиакомпании приостановить полеты за рубеж во избежание арестов самолетов, которые начались после введения санкций Евросоюза против РФ.

Позднее "Аэрофлот" сообщил о возобновлении рейсов в Киргизию, Армению и Азербайджан – все они выполняются на российских лайнерах SSJ100. Также со 2 апреля компания обещала запустить рейсы в Тегеран (Иран) – для перевозки будут использоваться Airbus A321; с 8 апреля – в Коломбо (Шри-Ланка) с использованием Airbus А330

Аэрофлот Россия Армения  Египет  Израиль  Казахстан  Турция Узбекистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ опроверг информацию о вывозе им золота из России

ЦБ опроверг информацию о вывозе им золота из России

Арестованный бизнесмен Шпигель госпитализирован в предынфарктном состоянии

Финляндия с 28 марта прекращает пассажирское ж/д-сообщение с РФ

"АвтоВАЗ" с 6 июня введет 4-дневный режим работы сроком на три месяца

"АвтоВАЗ" с 6 июня введет 4-дневный режим работы сроком на три месяца

Жителя Хабаровска задержали по подозрению в госизмене за контакты со спецслужбами Украины

Морские линии по плавающему расписанию. Обзор

Морские линии по плавающему расписанию. Обзор

В РФ спрогнозировали закрытие половины кинотеатров к лету без мер поддержки

Один горняк погиб после аварии на шахте "Осинниковская" в Кузбассе

Издатели "Троицкого варианта - науки" признаны НКО-иноагентом

Что произошло за день: четверг, 24 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код