Свыше 3 тыс. человек арестованы и оштрафованы в Петербурге за участие в протестах

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Свыше 4,5 тыс. дел об участии в несанкционированных акциях, проходивших с 24 февраля, поступило в суды Петербурга, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

По состоянию на 25 марта рассмотрены 3710 дел из 4555 поступивших. Суды решили арестовать 861 человека, оштрафовать 2456, обязательные работы назначены 123 активистам.

Более трети постановлений - 1318 - обжалованы.

Кроме того, суды прекратили 210 дел, вернули для устранения недостатков 533 и отложили рассмотрение 344.

Пресс-служба уточняет, что по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) в суды поступило 24 дела. 20 рассмотрено, 4 возвращено.