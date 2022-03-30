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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Расписки VK подорожали на Мосбирже на 37,2%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции VK утром в среду продолжили ралли на "Московской бирже", прибавив в цене почти 40% после возобновления накануне торгов этими инструментами.

К 10:21 расписки VK на "Мосбирже" дорожали до 699,8 рубля (+37,2%) - максимума с середины января; объем торгов превысил 262,85 млн рублей.

Накануне котировки ГДР VK взлетели до 510 рублей (+70% к уровню предыдущих торгов 25 февраля), объем торгов превысил 1,739 млрд рублей. В течение торгов во вторник "Мосбиржа" проводила два дискретных аукциона из-за резкого роста цен этих расписок.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, лидерство расписок VK Group можно объяснить тем, что компания лишилась конкурентов в сфере социальных сетей и может теперь более эффективно монетизировать свои возможности.

VK Group Мосбиржа
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