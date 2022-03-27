РКН начал проверку в отношении российских СМИ, взявших интервью у Зеленского

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор предупредил российские СМИ о необходимости отказаться от публикации интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В отношении участвовавших в разговоре с ним СМИ начата проверка.

"Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования", - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении отмечается, что ранее "ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента Украины В. Зеленского".