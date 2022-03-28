Лавров счел встречу Путина с Зеленским контрпродуктивной на данном этапе

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского просто для обмена мнениями была бы на данном этапе контрпродуктивной, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"(Президент Путин) сказал, что он никогда не отказывался от встречи с президентом Зеленским. Единственное, что он считает принципиально важным, - чтобы эти встречи были хорошо подготовлены. Сейчас ситуация такова, и вот эта кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться "что ты думаешь, что я думаю" - это сейчас просто будет контрпродуктивно", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.

Министр добавил: "Не зря, когда украинская сторона пришла к нам сразу после начала специальной военной операции предложила насчет переговоров, мы согласились, эти переговоры продолжались и сейчас продолжаются. Вот они будут возобновляться буквально сегодня-завтра в Стамбуле, уже в очном режиме после целой серии видеоконференций".

"И мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом. Результатом, который будет достигать принципиальных для нас целей", - сказал Лавров.

Он добавил, что денацификация и демилитаризация являются обязательными для России элементами будущих договоренностей с Украиной. По его словам, представители нацбатальонов на Украине в настоящий момент "на практике осваивают нацистские методы ведения войны". "Если вы видели, как обходятся сейчас с российскими военнопленными нацисты украинцы из батальона "Азов" или "Айдар", думаю, вам все станет понятно", - сказал министр.