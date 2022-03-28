Сухогруз "Омский 205" подал сигнал бедствия в Черном море

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Сухогрузу "Омский 205" понадобилась помощь спасателей в акватории Черного моря недалеко от крымской Керчи, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в понедельник.

"Поступила информация о том, что сухогруз "Омский 205" (порт прописки Санкт-Петербург) подал сигнал "SOS", набирает воду", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в момент отправки сигнала судно, на борту которого 12 человек, находилось в 2,5 миль от мыса Такиль. Сухогруз перевозит минерал "шпат" общим весом 3,3 тысячи тонн. К месту выдвинулось аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов".

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

По актуальной информации с сервиса MarineTraffic, спасательное судно взяло сухогруз на буксир, они двигаются в направлении Керчи.