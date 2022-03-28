В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1,8 тыс. пациентов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В России за сутки в больницы попали 1 762 пациента с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 101 случай. Число новых пациентов снизилось на 2 179 по сравнению с данными на утро воскресенья. Скончались за сутки 335 пациентов.

В Москве зарегистрировали 703 новых случая болезни, в Петербурге - 998, в Подмосковье - 281.

Выздоровели в целом по России 35 746 человек.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 117,5 и снизился на 26,7% по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение заболеваемости произошло в одном субъекте РФ", - говорится в сообщении оперативного штаба, обнародованном в понедельник.

Кроме того, как сообщили в штабе, показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 20,4 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 9,4%. Рост числа госпитализированных отмечается в 16 субъектах РФ, в том числе в семи регионах - большее увеличение, чем в среднем по России.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 783 тыс. 843 случая коронавирусной инфекции, 367 686 умерших и 16 млн 689 тыс. 977 выписанных.