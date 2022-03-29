Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 482,3 млн

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 482 330 673, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 6 127 431 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 79 995 485 заразившихся и 977 687 умерших.

Индия - 43 021 985 заболевших и 521 070 скончавшихся.

Бразилия - 29 857 641 инфицированный и 659 227 погибших.

Франция - 25 246 720 заразившихся и 142 855 летальных исходов.

Великобритании - 21 064 311 заболевших и 165 264 скончавшихся.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 789,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 003 человека, в Индии - 371, в Бразилии - 3 063, во Франции - 2 164, в Великобритании - 2 404.