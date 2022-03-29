Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 28 марта

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 482,3 млн

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 482 330 673, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 6 127 431 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

В миреВ Шанхае объявили крупнейший локдаун за два годаЧитать подробнее

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 79 995 485 заразившихся и 977 687 умерших.

Индия - 43 021 985 заболевших и 521 070 скончавшихся.

Бразилия - 29 857 641 инфицированный и 659 227 погибших.

Франция - 25 246 720 заразившихся и 142 855 летальных исходов.

Великобритании - 21 064 311 заболевших и 165 264 скончавшихся.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 789,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 003 человека, в Индии - 371, в Бразилии - 3 063, во Франции - 2 164, в Великобритании - 2 404.

Хроника коронавируса. Март.

16
Ежедневный уровень заражения коронавирусом в Индонезии снизился более чем на 90% по сравнению с пиковым значением в середине февраля. На фото: урок в мечети в индонезийском Банда-Ачехе.24 марта. В Великобритании спустя два года после объявления первого локдауна прошел день памяти жертв коронавируса COVID-19.23 марта. Германия отменила почти все антикоронавирусные ограничения на федеральном уровне.21 марта. В Мумбаи зарегистрировано 29 новых случаев заражения COVID-19. На фото: празднование Навруза в Индии.18 марта. Индонезия начинает ослаблять карантинные ограничения. На фото: посетители музея осматривают коллекцию экспонатов, посвященных пандемии COVID-19.16 марта. Власти Вьетнама открывают границы для всех иностранных путешественников, в том числе россиян.15 марта. В Москве отменили обязательное ношение медицинских масок в общественных местах и на транспорте.14 марта. В Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, она связана со "стелс-омикроном", который распространяется быстрее оригинального "омикрона".11 марта. Два года назад Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.9 марта. Жители Гонконга обязаны носить маски в общественных местах.5 марта. Вакцинация в индийском городе Ахмедабад.4 марта. В Германии открылись клубы и бары для вакцинированных и выздоровевших людей в рамках снятия ограничений.3 марта. Посетители в защитных костюмах перед входом на фотовыставку о пандемии в Индонезии.2 марта. Миллионы филиппинцев собрались в церквях в честь Пепельной среды после двухлетнего запрета из-за пандемии COVID-19.2 марта. Гонконг борется с ухудшением ситуации с COVID-19. На фото: пустые полки в продуктовом магазине.1 марта. Тысячи испанцев приняли участие в карнавале в Малаге после ослабления ограничений.
Ежедневный уровень заражения коронавирусом в Индонезии снизился более чем на 90% по сравнению с пиковым значением в середине февраля. На фото: урок в мечети в индонезийском Банда-Ачехе.
Хроника 09 января 2020 года – 29 марта 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Переговоры делегаций РФ и Украины стартовали в Стамбуле

SpaceX планирует осуществить 60 запусков ракет в 2022 году

SpaceX планирует осуществить 60 запусков ракет в 2022 году

Глава МИД Японии планирует принять участие во встрече стран НАТО

Глава МИД Японии планирует принять участие во встрече стран НАТО

Глава Евросовета изложил план отказа от российских углеводородов

Глава Евросовета изложил план отказа от российских углеводородов

На Украине подготовили законопроект о запрете "пророссийских партий"

Байден заявил, что не отказывается от слов в адрес Путина, но они не значат смену политики США

Байден заявил, что не отказывается от слов в адрес Путина, но они не значат смену политики США

ЕК призвала отозвать "золотые паспорта" у попавших под санкции россиян и белорусов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код