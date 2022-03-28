Лавров назвал "бредятиной" слухи о якобы готовящемся в РФ госперевороте

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что в России может готовиться государственный переворот, а также о "пропаже" министра обороны РФ Сергея Шойгу, являются ложью и "бредятиной", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не хочу комментировать бредятину. Потому что это именно бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины. Как вы сейчас упомянули, ее распространяют и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей. Видимо, им там с утра подают материалы, которые необходимо озвучить, и они их озвучивают", - сказал Лавров в понедельник в интервью сербским СМИ, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о якобы готовящемся в России госперевороте, а также об "исчезновении" министра обороны РФ.

По словам главы МИД РФ, "это все откровенная ложь, все живы, все здоровы, все работают", "регулярно это можно видеть на экранах телевизоров и в соцсетях". "Все правительство работает, вся администрация президента работает исходя из интересов нашей страны, исходя из всех тех должностных обязанностей, которые на всех нас возложены", - подчеркнул Лавров.