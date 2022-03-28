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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Петербуржец обвинен в попытке сжечь знакомого и двух его детей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Следствие предъявило жителю Петербурга обвинение в покушение на убийство трех человек, в том числе двух детей, сообщает в понедельник пресс-служба городского главка СКР.

По версии правоохранительных органов, мужчина дважды поджег квартиру на Дальневосточном проспекте, чтобы лишить жизни хозяина, с которым поссорился, и двух его детей 2011 и 2017 годов рождения.

Отмечается, что мужчина с детьми спаслись, самостоятельно покинув горящую квартиру через балкон соседей.

Дело расследуется по ч.3 ст. 30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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