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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Рецидивист осужден на 18 лет колонии на Ямале за убийство 9-летней давности

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Суд в Ямало-Ненецком автономном округе приговорил к длительному сроку заключения ранее судимого местного жителя за убийство односельчанина, совершенное еще в 2013 году, сообщает следственное управление СКР по региону в понедельник.

По данным следствия и суда, в августе 2013 года в селе Самбург Пуровского района между двумя нетрезвыми местными жителями произошел конфликт, в ходе которого один жестоко избил другого. От полученных травм избитый умер на месте происшествия. После этого осужденный перетащил тело погибшего в труднодоступную местность на берегу реки, где через год его и обнаружили местные жители.

Выйти на личность злоумышленника следователи смогли только в 2020 году.

По данным следственного управления, осужденный ранее неоднократно судим за имущественные преступления и преступления против личности.

Суд признал его виновным по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ЯНАО СКР
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