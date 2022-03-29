Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 28 марта

Омский чиновник получил условный срок за провалившегося в колодец ребенка

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Омске начальник управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений мэрии Юрий Макарин получил два с половиной года лишения свободы условно за халатность, сообщили в областном управлении СК.

Следствие и суд установили, что из-за халатности подсудимого 1 сентября 2020 года семилетний мальчик, играя с друзьями, провалился в глубокий водопроводный колодец, который был открыт. Из-за падения с высоты ребенок получил кататравму. Из колодца его вытащили приятели, но травма причинила тяжкий вред его здоровью и он до сих пор проходит реабилитацию.

Макарин вины не признал.

Суд также обязал департамент имущественных отношений мэрии выплатить семье мальчика 1 млн рублей компенсации ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

Омск Юрий Макарин СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

S&P ждет сокращения экономики России на 8,5% в 2022 году

На Ройзмана составили два протокола о дискредитации вооруженных сил РФ

Что случилось этой ночью: вторник, 29 марта

Постпред РФ при Евросоюзе не верит, что ЕС может отказаться от российского газа

Минцифры рекомендовало операторам ограничить безлимитные тарифные планы

Что произошло за день: понедельник, 28 марта

ВЭБ продал долю в "Мосбирже" госкомпании "Алмазювелирэкспорт"

Фонд Mubadala приостановит инвестиции в Россию

Фонд Mubadala приостановит инвестиции в Россию

ЕБРР закроет офисы в Москве и Минске

ЕБРР закроет офисы в Москве и Минске

В Wildberries отвергли данные аналитиков о подорожании ряда товаров в четыре раза

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код