Омский чиновник получил условный срок за провалившегося в колодец ребенка

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Омске начальник управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений мэрии Юрий Макарин получил два с половиной года лишения свободы условно за халатность, сообщили в областном управлении СК.

Следствие и суд установили, что из-за халатности подсудимого 1 сентября 2020 года семилетний мальчик, играя с друзьями, провалился в глубокий водопроводный колодец, который был открыт. Из-за падения с высоты ребенок получил кататравму. Из колодца его вытащили приятели, но травма причинила тяжкий вред его здоровью и он до сих пор проходит реабилитацию.

Макарин вины не признал.

Суд также обязал департамент имущественных отношений мэрии выплатить семье мальчика 1 млн рублей компенсации ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.