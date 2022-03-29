В Петербурге после каникул в школах отменят ковид-ограничения

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге в детских садах отменили ковид-ограничения, в школах их отнимут с начала четвертой четверти, сообщила пресс-служба Смольного.

Это решение Роспотребнадзора чиновники связали со стабилизацией эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях.

Отменяются смещенное расписание, разделение классов, закрепление конкретного кабинета за каждым классом, соблюдение дистанции между учениками в 1,5 метра при проведении аттестаций.

Отменено требование предъявлять медицинскую справку ребенку, если он контактировал с заболевшим COVID-19, при этом сохраняется требование приносить справку от врача после перенесенного заболевания.

На воздухе разрешили проводить общие мероприятия с детьми, родителям разрешили приходить в школу, в том числе на родительские собрания, но обязали носить маски. В помещениях по-прежнему разрешается собирать только одну группу или класс.

В школах и садиках сохраняются требования по измерению температуры входящим, созданию условий для гигиенической обработки рук, регулярным проветриваниям и влажной уборке помещений с применением дезинфицирующих средств.

В Смольном пообещали объявить правила по организации летнего отдыха после выхода методических разъяснений Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор с 26 марта отменил ряд противоэпидемических мер в школах, в том числе требование по минимизации контактов разных классов, зигзагообразную рассадку на экзаменах и запрет на групповые занятия на воздухе.