Курский губернатор заявил об обстреле пограничного пункта со стороны Украины

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российский пограничный пункт в Курской области Тёткино подвергся обстрелу во вторник, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Сегодня, 29 марта со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Тёткино. Ответным огнем наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена. Обошлось без потерь и разрушений", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Старовойт отметил, что ситуация находится под контролем, и призвал жителей региона не поддаваться панике.

Как сообщалось, утром 24 февраля со стороны Украины был произведен обстрел пункта пропуска Теткино. Ответным огнем российских пограничников огневая точка была подавлена. Никто не пострадал.