"Почта России" расширила географию доставки посылок роботами "Яндекса"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "Почта России" запустила доставку посылки с помощью беспилотных роботов-доставщиков "Яндекс.Ровер" в двух новых регионах - городе Мурино Ленинградской области и в Иннополисе (Татарстан). О расширении проекта сообщила пресс-служба компании.

В Мурине задействуют три "Ровера" в двух почтовых отделениях, а в Иннополисе два робота-курьера будут разносить посылки из одного отделения. Радиус доставки составляет 2 километра.

В октябре доставка "Яндекс.Роверами" была в порядке эксперимента запущена в Москве. Пока ею занимаются 36 "Роверов", которые доставляют посылки из 27 отделений в Москве.

Директор "Почты России" по инновациям Станислав Чернин через пресс-службу сказал, что московский пилотный проект показал, что доставка роботами интересна и удобна клиентам компании.

"Мы работаем над тем, чтобы и наземные, и летающие беспилотники стали такой же обыденной вещью, как автомобиль, выехавший по маршруту", - добавил он.

"Почта России" выступает провайдером услуги доставки и отвечает за ее организацию. "Яндекс" выступает в проекте как логистический партнер, предоставляя "Почте" своих роботов нового поколения и осуществляя их техническое обслуживание. Они отличаются большей вместимостью, лучшей проходимостью и имеют съемную батарею.