Ответные меры РФ визового характера в отношении ЕС не затронут рядовых европейцев

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Положения разрабатываемого указа президента РФ Владимира Путина об ответных мерах визового характера не коснутся рядовых европейцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Рассматриваемый нормативно-правовой акт является, в первую очередь, ответной мерой на недружественные действия ЕС", - сказала она на брифинге во вторник.

По ее словам, "несмотря на попытки Запада усложнить контакты и гуманитарные связи, разрушить культурные, деловые связи, российская сторона не намерена "отыгрываться" на рядовых европейцах", даже если это стало бы логичным ответным шагом".

"Одновременно сообщаем, что действия разрабатываемого указа не будут распространяться на иностранных граждан, уже находящихся в РФ на законных основаниях", - подчеркнула Захарова.

Накануне, 28 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о подготовке новых мер по ограничению въезда граждан из стран, осуществляющих недружественные действия против России.

"Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России", - заявил Лавров.