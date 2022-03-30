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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:56

Медицинские организации Хабаровского края подверглись DDOS-атакам

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Хакеры атаковали сайты медицинских организаций Хабаровского края, их работоспособность уже восстановлена, сообщил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

"Ряд медицинских организаций Хабаровского края (включая краевую психиатрическую больницу имени профессора Галанта) попал под серьёзные DDOS-атаки западных хакеров", - написал Никонов в своем телеграм-канале в среду.

Он добавил, что позже работоспособность медицинских информационных систем этих организаций была восстановлена. Также организации "получили рекомендации по работе в условиях высокого риска кибеугроз".

В пресс-службе краевого Минздрава пока не сообщают о количестве организаций, которые подверглись DDOS-атакам.

Хабаровский край Евгений Никонов
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