Пожар на складе боеприпасов стал причиной взрывов под Белгородом

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Взрывы над Белгородом и Белгородским районом произошли из-за пожара на складе боеприпасов, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в среду.

"Ждем официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации. По непроверенной информации произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем", - написал Гладков.

Он также уточнил, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Как сообщалось, инцидент произошел накануне вечером в районе села Красный Октябрь.