Зоопарк в Екатеринбурге по требованию прокуратуры улучшит вольер для варана

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Природоохранная прокуратура через суд обязала Екатеринбургский зоопарк переоборудовать вольер для полосатого варана, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

"В вольере полосатого варана не оборудовано укрытие в виде специального помещения, обеспечивающего животному защиту от демонстрации и способствующего отдыху животного", - говорится в сообщении.

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в один из судов Екатеринбурга с требованием обязать зоопарк переоборудовать вольер для варана. Суд удовлетворил это требование.

Зоопарк обжаловал данное решение, но апелляционная инстанция оставила решение без изменения.