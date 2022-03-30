Число жертв ДТП в Татарстане выросло до семи

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Скончался еще один пострадавший 29 марта в дорожной аварии с легковушкой и грузовиком в Чистопольском районе Татарстана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава республики в среду.

"Врачи боролись за его жизнь до последнего: провели операцию, консультировались с ведущими специалистами республиканской клинической больницы. К сожалению, травмы были несовместимы с жизнью, и сегодня ночью пострадавший скончался", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что у пострадавшего были ожоги 70% тела, переломы и травмы живота.

Накануне на 134-м километре автодороги Казань - Оренбург в Чистопольском районе Татарстана Lada Largus столкнулась с грузовиком Iveco. После этого Lada загорелась.

В результате аварии на месте погибли шесть человек, находившихся в легковушке - водитель и пять его пассажиров. Еще один пассажир был выброшен от удара из машины. С различными травмами его госпитализировали в районную больницу.

Установлено, что водитель автомобиля Lada оказывал платные услуги по перевозке пассажиров, не отвечающие требованиям безопасности.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч.5 ст.264, ч.3 ст.238 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).