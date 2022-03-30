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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы более 4,2 тыс. человек

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 145 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев COVID-19 выросло на 485.

Количество госпитализаций за сутки составило 4 299 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 12,8%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 31 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 52 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 352 человека, накануне сообщалось о 339 летальных исходах.

Выздоровели за сутки 51 085 человек, или на 8,2% больше по сравнению с 29 марта.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 823 648 случаев коронавирусной инфекции, 368 377 умерших и 16 788 291 выписанный.

Хроника 09 января 2020 года – 30 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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