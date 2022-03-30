В России пока не планируется вводить обязательный ЕГЭ по истории

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Единые госэкзамены в 11-м классе по русскому языку и математике останутся обязательными, расширять число предметов для обязательных экзаменов не планируется, сообщил телеграм-канал Минпросвещения "Большая перемена" со ссылкой на Рособрнадзор.

Чиновники отметили, что "регулярно" появляются просьбы о включении в число обязательных экзамены по истории, географии, физики или биологии. Однако таких планов у ведомства нет, хотя там считают, что "неважных предметов нет" и "преподавание всех предметов в школе важно и нужно".

Ввести обязательный ЕГЭ по истории на прошлой неделе предложили в Госдуме.

В этом году основной этап ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля, до этого, с 21 марта по 15 апреля, проведут досрочный этап, а с 5 по 20 сентября запланирован дополнительный период проведения экзамена.