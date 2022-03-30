Под Волгоградом нашли тело пропавшей в январе 15-летней школьницы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Тело 15-летней школьницы, пропавшей в январе в селе Чухонастовка Камышинского района Волгоградской области, обнаружено в 4 километрах от дома, сообщается на сайте СК РФ в среду.

"Все это время поисковые мероприятия с применением специальной криминалистической техники не прекращались. В результате тело ребенка было обнаружено в снегу на открытом участке местности приблизительно в 4 км от села Чухонастовка Камышинского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что родственники пропавшей девочки опознали ее.

В ходе расследования установлено, что девочка самостоятельно ушла из дома. По предварительным данным, она скончалась от переохлаждения, видимые следы, указывающие на криминальный характер смерти, отсутствуют.

Ранее сообщалось, что 13 января в Волгоградской области пропала девочка-подросток. Она пошла в школу, но до образовательного учреждения так и не дошла. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

В условиях сильного снегопада в поисковой операции участвовали несколько сотен человек с привлечением спасателей, министерства обороны, охотников, егерей, волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт" и местных жителей.