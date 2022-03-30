Ученые призвали не смягчать требования к сбросам стоков во впадающие в Байкал реки

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сибирское отделение РАН высказалось против смягчения требований к сбросам промышленных стоков в водные объекты в центральной и буферной зонах Байкальской природной территории, которое предлагается проектом соответствующего приказа Минприроды РФ. Об этом сообщил директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов.

"Вариант Минприроды не ужесточает, а наоборот смягчает требования к компонентам, которые можно сбрасывать в водотоки, которые впадают в Байкал", - сказал Федотов на пресс-конференции в иркутском пресс-центре "Интерфакса" в среду.

Ученый пояснил, что в проекте приказа допустимое содержание некоторых вредных веществ в промышленных стоках указано выше, чем ранее согласованное, в том числе с учеными. Кроме того, в документе отсутствует дополнительно внесенный в него ряд опасных и особо опасных веществ, которые необходимо контролировать при сбросе сточных вод в Байкал и промышленных стоков – во впадающие в озеро водотоки.

"Наше предложение внести их туда. Потому что в представленном варианте это будет противоречить закону об охране Байкала", - сказал Федотов.

Он добавил, что ученые также считают необходимым исправить значения допустимого содержания некоторых вредных веществ в промышленных стоках, "которые были завышены непонятно на каком основании".

Директор Лимнологического института отметил, что эти вещества, в том числе хлорорганические, опасны для любой экосистемы.

Свою позицию Сибирское отделение РАН направило в Минприроды РФ. Ее разделяет депутат Госдумы Николай Будуев. На пресс-конференции он сообщил, что подготовит ряд депутатских запросов.

Проект изменений в приказ Минприроды РФ №83 "Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал..." размещен на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов.

По информации ученых, правки в документ связаны с проведением работ по ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.